La minoria es mostra contrària a instal·lar Exteriors a Radio Andorra

PS i Liberals denuncien que Govern hagi descartat ubicar-hi la seu d’RTVA quan era l’opció que afirmen que generava més consens

La minoria d’Encamp rebutja el trasllat del ministeri d’Exteriors a l’edifici de Radio Andorra i denuncia que no s’hagin explicat els motius pels quals s’ha desestimat ubicar-hi les dependències de Ràdio i Televisió d’Andorra. El cap de Govern, Toni Martí, va anunciar la decisió durant la primera sessió del debat d’orientació política, celebrada dilluns, però aquesta voluntat no ha estat ben vista pels partits de l’oposició. El PS i Liberals s’hi oposen i segueixen defensant que RTVA és la millor opció per a l’edifici històric encampadà.

El conseller del PS + independents Joan Sans va manifestar “sorpresa” i va destacar que