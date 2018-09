Actualitzada 18/09/2018 a les 07:05

L'onzena edició dels horts socials per a la gent gran a la Massana va finalitzar ahir amb un dinar de cloenda de la temporada on hi va assistir la majoria dels dinou hortolans que hi han participat. La consellera de l’Àrea Social, Francesca Guerrero, va remarcar la importància d’aquest projecte impulsat per la Fundació Julià Reig per la funció d’eina sociabilitzadora.