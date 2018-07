El Serenalla Market obrirà les portes dijous El Serenalla Market obrirà les portes dijous Comú

Actualitzada 17/07/2018 a les 07:02

La primera edició del Serenalla Market obrirà les portes al Prat del Colat des de dijous fins al diumenge. En total hi haurà 19 botigues i nou establiments d’alimentació, amb sis foodtrucks. A la conferència inaugural, Com volem la nostra ciutat, hi assistiran el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, i el cònsol major, David Baró.