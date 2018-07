Esmorzar d'agraïment al personal de la remodelació de Meritxell

L'obra segueix els terminis previstos i aquesta setmana s’enquitranarà el tram entre el pont de la Rotonda i el carrer de les Canals

Actualitzada 16/07/2018 a les 13:00

Redacció Andorra la Vella

El Comú ha volgut agrair durant un esmorzar l’esforç dels treballadors i les empreses implicades en la remodelació de l'avinguda Meritxell per minimitzar l’impacte de l’obra en el sector comercial. La cònsol major ha adreçat un breu parlament per reconèixer l’esforç i dedicació esmerçats que permetran que la remodelació de l’eix comercial sigui una realitat en els terminis previstos i es pugui inaugurar el 3 d’agost.



Conxita Marsol ha traslladat la felicitació també de diversos comerciants al personal que, durant les obres, “els ha posat les coses fàcils”. També ha agraït la paciència als comerciants i ciutadans i ha tret ferro als incidents ocasionats per les obres, com les fuites d'aigua pel rebentament de diverses canonades o el tall de subministrament elèctric de divendres, que va deixar sense llum a 1.173 usuaris.



Aquesta setmana s’enquitranarà la part alta de l’avinguda, entre el pont de la Rotonda i el carrer de les Canals. La remodelada avinguda Meritxell serà, segons la cònsol major, un nou atractiu per al turisme i comerç, principal font d’ingressos del país, i permetrà oferir una nova experiència de compres.

#3 “Amarillo Sant Martiño”

(16/07/18 14:20)



#2 Roc de les Anelletes

(16/07/18 13:52)



#1 karlitos

(16/07/18 13:14)