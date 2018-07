Actualitzada 13/07/2018 a les 07:05

Els padrins de la par­ròquia van celebrar ahir la tradicional paellada per donar la benvinguda a l’estiu. A l’acte hi van assistir els cònsols de la parròquia, Josep Àngel Mortés i Gemma Riba, i la presidenta de l’Associació de la Gent Gran d’Ordino, Lurdes Riba. Per causes meteorològiques l’àpat no es va poder fer als jardins i es va traslladar a l’interior de la casa pairal.