El comú desmenteix que s'hagi encarregat cap disseny a la directora de Cultura

La majoria acusa de "mala fe" a l'oposició per l'ús que han fet de la informació sobre el conseller Jordi Rich i la seva parella

Actualitzada 12/07/2018 a les 17:38

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Encamp assegura que no s'ha fet cap encàrrec de la figura d'homenatge a l'esquiador que s'instal·larà a la rotonda de Valira Nova i "desmenteix" que la directora de Cultura [Helena Laza] "hagi fet cap disseny original amb aquest objectiu", segons ha fet públic en un comunicat. Des de la corporació s'explica que es buscava un recurs artístic per a la rotonda i des de la conselleria d'Obres Públiques "es va encomanar a l'àrea de Cultura que, dins de les seves funcions habituals, plantegés propostes" per fer realitat el projecte. I es precisa que la directora de Cultura "va procedir a fer una recerca a la xarxa de possibles propostes que podrien encaixar amb l'encàrrec plantejat", de la qual va derivar el lliurament d'una sèrie d'esbossos que van servir per seleccionar una opció per produir la figura. El següent pas va ser que els tècnics d'Obres Públiques van fer els plànols necessaris per fer l'obra i es va demanar pressupost a diferents serralleries per acabar adjudicant el treball a la proposta més econòmica, s'indica al comunicat.

Des del comú s'assenyala que la publicació d'una informació que no era correcta "ha desembocat en una situació de confusió, i fruit de la qual, una vegada més, hem pogut veure com els consellers de l'oposició han utilitzat de forma deliberada i amb mala fe per perjudicar la imatge del comú", conclou l'escrit de la corporació.