El comú invertirà 400.000 euros per fer el projecte d’una futura tirolina al parc per atreure els inversors privats

L’aprovació de dos préstecs va avivar ahir la sessió de consell de comú de Sant Julià de Lòria. La majoria va aprovar amb sis vots a favor –els consellers Josep Visa, Meritxell Teruel i Francesca Barbero no hi van assistir per motius mèdics i personals– un suplement de crèdit extraordinari de 4,7 milions d’euros i un crèdit extraordinari de 700.000 euros amb les crítiques de l’oposició, que va acusar l’equip de Josep Miquel Vila per la falta de previsió i la precipitació.

Dels 5,2 milions, 300.000 euros es destinaran a sufragar el dèficit de Naturlandia, que s’afegiran als 700.000 que enguany