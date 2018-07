Els treballs de reforma han tingut un cost d'uns 28.000 euros

La capital millora i amplia el passeig del rec de l'Obac Treballadors del comú durant les tasques de millora del passeig del rec de l'Obac Comú ALV

09/07/2018

Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella ha reformat el passeig del rec de l'Obac amb una ampliació de 60 metres que prolonga l'espai fins a 2.350 metres, de manera que s'ha suprimit el final abrupte que tenia poc abans d'arribar a la parròquia d'Escaldes, segons han assenyalat des de la corporació de la capital. Les tasques de millora han tingut un cost de 28.000 euros s'han fet coincidint amb la substitució d'un tub d'aigua del rec per evitar fuites i s'ha fet una adequació amb una barana del passeig des de la Font de la Perrutxeta fins a l'encreuament amb el camí de la Font de ferro i el GRP.

La millora del tub s'ha fet a petició dels regants i s'han enderrocat els dipòsits antics dels voltants que ja no tenien cap ús, detallen des del comú. A partir de l'octubre els treballs es completaran quan finalitzi la temporada de rec amb la neteja i impermeabilització dels sorrals per millorar l'eficiència del tub de l'aigua, conclouen des de la capital per destacar que el passeig és un espai molt transitat pels ciutadans.