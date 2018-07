Actualitzada 08/07/2018 a les 07:03

El 15 de juliol tindrà lloc una sortida per conèixer les papallones diürnes. Està organitzada pel Cenma, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Lepidopterologia i el Museu de Ciències Naturals de Granollers. L’activitat s’iniciarà a les deu del matí on acaba la carretera asfaltada de la vall de Ransol, amb un recorregut que transcor­rerà per diferents hàbitats.