El Pas de la Casa tindrà una central de producció de calor i electricitat

La longitud total de la xarxa arribarà fins als 3,5 quilòmetres i es podran embrancar fins a 900 llars i 30 hotels

Actualitzada 06/07/2018 a les 17:38

Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) i el comú d'Encamp han signat avui un conveni per desenvolupar la primera fase de la central de cogeneració del Pas de la Casa. Una infraestructura que convertirà el poble en un referent en l'àmbit energètic i de reducció de les emissions i que s'emmarca en el nou model energètic definit en el Projecte de llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic. L'acord entre FEDA i el comú és possible gràcies a la modificació de la Llei de competències, que permet la cessió gratuïta del sòl comunal per a determinades infraestructures energètiques. La central de cogeneració del Pas de la Casa abastirà el poble mitjançant la producció de calor i electricitat alhora. La longitud total de la xarxa arribarà fins als 3,5 quilòmetres i es podran embrancar fins a 900 llars, 30 hotels, a més d'altres instal·lacions com l'església, el complex esportiu i sociocultural, les escoles i alguns centres comercials.

El cap de Govern, Toni Martí ha presidit l'acte de signatura entre la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i presidenta de FEDA, Silvia Calvó, i el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres. El director general de FEDA, Albert Moltes, ha explicat alguns detalls del projecte. Moles ha indicat que la previsió de producció d'energia elèctrica és de 9 GWh/any i de 22 GWh de producció de calor. Per la seva banda, Martí ha subratllat que aquesta és una mostra més de la voluntat del país d'incrementar la producció d'energia elèctrica nacional per reduir la dependència amb els països veïns.

La ministra Silvia Calvó ha destacat els beneficis mediambientals de la infraestructura, ja que suposarà un estalvi d'emissions anual de 2.900 tones de CO2 respecte al consum de gasoil. Finalment, el cònsol Jordi Torres ha dit que la futura central podria posar en marxa noves fórmules més eficients, netes i segures, de generació d'energia.

La inversió prevista per FEDA és d'un total de 8 milions d'euros.

