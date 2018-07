Actualitzada 04/07/2018 a les 07:05

La colla de geganters de Sant Julià de Lòria va inaugurar ahir una exposició per commemorar els 35 anys d’història. En l’acte inaugural es va fer èmfasi en la importància de la colla per a la parròquia i la feina feta transmetent la passió i vocació per la cultura popular, tant a les festivitats del poble lauredià com a les trobades a l’estranger amb altres colles.