Mil cinc-cents inscrits a les activitats d'estiu i a les setmanes temàtiques

Actualitzada 03/07/2018 a les 06:48

Els Esports d’estiu i les setmanes temàtiques de la Massana tenen mil cinc-cents inscrits que participaran en les activitats organitzades pel comú durant tot l’estiu. En aquesta primera setmana, ja hi participen cent cinquanta infants, i per això hi ha un equip de trenta monitors que vetllaran per la seva diversió i dirigiran les activitats.

La majoria d’activitats dels Esports d’estiu es fan a l’aire lliure, utilitzant els diferents espais públics de la parròquia. Pel que fa a les setmanes temàtiques, han donat el tret de sortida amb un taller de dansa folklòrica. Enguany hi ha moltes novetats, ja que s’han introduït temes com les setmanes monogràfiques de cuina, de boxa o handbol.

Les activitats per als joves a partir de 12 anys es dividiran entre aquelles que estiguin dirigides i que es faran al matí, i les de la tarda, que seran lliures. Una vintena de nois s’han apuntat també a aquestes vacances actives.