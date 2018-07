Caldea utilitzarà el local destinat al casino per a projectes propis

El termolúdic aprofitarà la zona de 1.800 metres quadrats pensada per a emplaçar-hi el complex de joc a ubicar-hi les activitats que necessitin més espai

Caldea destinarà els locals de 1.800 metres quadrats on volia emplaçar-hi el casino a ubicar-hi les activitats actuals que requereixin de més espai. Aquesta és l’alternativa que el director general, Miguel Pedregal, va anunciar durant el transcurs de l’assemblea general d’accionistes celebrada dimarts passat, quan encara no se sabia quina empresa tindria l’adjudicació per construir l’espai de joc, que finalment s’ubicarà a Andorra la Vella. En aquell moment cinc propostes que optaven al projecte volien portar-lo a Caldea. Amb tot, a partir d’ara el termolúdic haurà de concretar quines ampliacions farà, en funció de les necessitats.

Així mateix, en l’última assemblea