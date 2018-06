Ordino celebra la festivitat de Sant Pere Un moment de la tradicional missa al Serrat. ANA

Actualitzada 30/06/2018 a les 07:01

Els ordinencs van pujar ahir fins al Serrat per assistir a la missa a la capella de Sant Pere, coincidint amb la festivitat d’aquest divendres 29 de juny. El temps va acompanyar i l’eucaristia es va celebrar a l’exterior de la capella. Hi van assistir autoritats comunals, entre elles els cònsols major i menor d’Ordino, Josep Àngel Mortés i Gemma Riba. En acabar, hi va haver un aperitiu.