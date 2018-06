La Massana treballa per millorar l'aprofitament de les unitats pastorals

La tradicional benedicció del bestiar a Setúria s'ha celebrat avui i ha aplegat tots els ramaders de la parròquia

La tradicional benedicció del bestiar a Setúria s'ha celebrat avui i ha aplegat tots els ramaders de la parròquia. Més de tres-cents caps de bestiar i més d’un miler d’ovelles pasturaran durant tot l'estiu a les muntanyes de la Massana i tant el comú com els ramaders treballen per al bon manteniment de les muntanyes.

L’any 2013 es van aplicar una sèrie de mesures correctores, a partir d’un estudi elaborat pel Cenma, on es feia palès que hi havia una sobrecàrrega a la unitat de Setúria. Durant els darrers anys es van decidir accions com per exemple que en aquesta unitat només hi pasturés el bestiar de la Massana i el bestiar forà peixés a altres indrets de la parròquia. L’any passat es va encarregar un nou estudi per avaluar el resultat de les mesures i es va comprovar que realment s’està tendint a un equilibri de la càrrega ramadera. De totes maneres, s’indica que encara es podria millorar més la salut de les pastures, ja que Setúria i Pla de l’Estany suporten la major part de la càrrega mentre que la zona del Comapedrosa i Pal no acaben d’estar aprofitades.

Entre les actuacions previstes per aquest exercici destaca la recuperació del camí d’Aigües Juntes fins a la borda de l’Aymà per tal de facilitar l’accés a la zona de pastura del Comapedrosa, ja que en aquests moments només s’hi pot accedir des de Sanfons. També es construirà un pas canadenc a Percanela, per evitar que el bestiar baixi a terrenys privats. El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde, considera que cada cop es fa un millor repartiment del bestiar i assegura que continuaran treballant per mantenir el sector primari.

La festa s’ha acabat amb un dinar de germanor entre els ramaders i les autoritats.