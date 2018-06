El projecte comportarà que es perdi la meitat d’una zona actualment dedicada a aparcaments

Casa Molines farà una torre de pisos al Clot d'Emprivat Es cònsols Marc Calvet i Trini Marín en la sessió del consell de comú d'ahir. ANA

Actualitzada 26/06/2018 a les 13:30

Molines Patrimonis aixecarà una torre de pisos al Clot d’Emprivat, al terreny que tenien cedit al comú d’Escaldes i que estava habilitat com a aparcament. Una part del terreny que ocupa el pàrquing és de Molines Patrimonis, i l’altra, de l’Església, ja que formava part del lot que va deixar en herència Maria Maestre al bisbat d’Urgell. La part que es construirà és la de Molines Patrimonis, mentre que la del bisbat es mantindrà com a aparcament, segons fonts properes al comú, per la qual cosa es mantindran una seixantena de places.

Molines Patrimonis començarà les obres al juliol, quan s’iniciarà l’excavació. Serà llavors quan el comú haurà d’alliberar aquesta part de l’aparcament perquè s’iniciïn els treballs. El projecte preveu la construcció d’una torre de pisos, tot i que encara no està tancada quina serà l’alçada. Cal recordar que la reforma del pla d’urbanisme (POUP) que es va aprovar ahir en la sessió del consell de comú, preveu construir edificis amb una altura màxima de vint plantes. Diferents fonts van comentar que Molines Patrimonis no és partidària d’esgotar el límit d’edificabilitat.



La minoria s’absté en la votació

La modificació del POUP es va aprovar per unanimitat, encara que la consellera de PS+I, Cèlia Vendrell, va lamentar que “ens falti valentia a tots plegats per intentar deixar el Clot d’Emprivat tal com està”. Per la seva part, el conseller de L’A, Marc Magallón, va recomanar a la majoria que expliqui millor a la ciutadania en què consisteix la modificació.

La majoria va aprovar també el protocol d’acord entre el comú i els propietaris de les parcel·les on s’ubicarà l’aparcament de l’Escalé, un projecte d’11 milions d’euros que preveu construir 10 plantes i 600 places. Calvet va recordar la importància que té perquè “en poc temps podem perdre alguns dels aparcaments que tenim al Clot d’Emprivat”, argument que només va servir perquè la minoria s’abstingués en lloc de votar-hi en contra. “Creiem que en aquest acord el comú hi perd més que no el privat, ja que ha renunciat a la cessió de territori i a l’1,84% de propietat que té. A més serà qui haurà d’urbanitzar la zona”, va dir Vendrell. Clavet va explicar que “no renunciem a res, sinó que el privat ens cedeix l’espai i la propietat de la zona d’aparcament. Jo crec que hi guanyem molt més que no hi perdem”, indicava el cònsol menor, que també va comentar que la urbanització que farà el comú “ens permetrà tenir un accés directe des de la carretera de l’Obac fins al centre del poble”. Per la seva part, el conseller liberal es va abstenir “perquè la documentació que ens heu presentat no és definitiva, i podria canviar demà. Aprovar-ho avui sense tenir la seguretat que no es modificarà res, seria com donar un xec en blanc”.

La consellera de finances, Núria Gómez, va presentar l’estat d’execució del pressupost del primer trimestre i va explicar que ja s’han compromès, o estan en fase d’execució, el 63% dels crèdits aprovats per l’any, això vol dir que dels 12 milions previstos en inversió, vuit ja estan compromesos. Gómez va comentar que a 31 de març hi ha un superàvit de 5 milions d’euros i que el nivell d’endeutament està en 19 milions.

