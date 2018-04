Vila no aclareix si el projecte del ràfting continua o si està totalment descartat

L’augment del cabal del riu Valira impedeix que s’hi puguin realitzar obres o posar màquines

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, no aclareix si la iniciativa del ràfting continua endavant o està totalment descartada. En ser preguntat, el cònsol major va declarar que arreglar el riu continua sent una prioritat del comú, “no hem pas canviat d’opinió, ens agrada el riu, ens hi volem divertir i aquest any hi continuarem treballant com hem fet fins ara”. El mandatari hi va afegir que a causa del gran cabal, fruit del desgel, actualment no es poden dur a terme feines al voltant del riu, sense especificar si el projecte s’està preparant.

Directament preguntat