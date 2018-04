Aquesta via secundària ha servit per la pràctica d'esquí de muntanya i raquetes de neu durant el tancament

La carretera del Coll d'Ordino s'obre al trànsit La carretera tallada ha servit per practicar esports de muntanya Comú d'Ordino

Actualitzada 25/04/2018 a les 16:46

Redacció Ordino

La carretera del Coll d’Ordino (CS-340) quedarà oberta al trànsit demà, dijous 26 d’abril, després de sis mesos d’hivern tancada a la circulació de vehicles. Durant el tancament, aquesta via secundària que uneix les parròquies d’Ordino i Canillo ha servit per a la pràctica d’esports de muntanya, com les raquetes de neu i esquí de muntanya. Durant l’estiu seguirà sent utilitzada pels esportistes, ja que és un dels ports favorits de l’afició ciclista.