El ministre d’Ordenament Territorial explica que l’avantprojecte inclou l’arranjament de la carretera i una zona de repòs, però espera la resposta del veí del nord

El Govern ja ha previst una partida de mig milió d’euros al pressupost del 2018 per arranjar el tram de carretera entre la rotonda del túnel d’Envalira i el pont de l’Arieja i crear una zona de repòs. Ho va explicar ahir en declaracions al Diari el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres Falcó, que va recordar que en ser territori francès s’ha d’esperar que l’executiu gal hi doni el vistiplau final. “De moment encara no hem rebut la seva resposta, però estem en espera que signi el conveni per començar els treballs”, va indicar el ministre.

Torres Falcó va afegir que