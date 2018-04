Actualitzada 20/04/2018 a les 06:53

El comú d’Ordino ha invertit prop de 13.000 euros per millorar la senyalització del poble. S’han instal·lat per la vila tretze senyals amb indicacions de punts d’interès turístic, cultural o esportiu. També s’han posat tòtems a punts estratègics, com la sortida dels pàrquings, per portar els turistes fins al centre.