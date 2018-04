L'Aldosa Veïns decidirà dilluns si emprèn accions legals contra l'ETR

Demà la plataforma es reunirà amb l’advocada per estudiar totes les possibilitats i el dia 23 es prendrà la decisió final

La plataforma Aldosa Veïns contrària a la instal·lació de l’estació transformadora i repartidora (ETR) al bosc de la Gonarda es reunirà demà amb la seva advocada per estudiar si es poden emprendre accions legals contra el projecte, declarat d’interès nacional pel Govern. El portaveu del col·lectiu, Javier Iriarte, va explicar que si hi veuen alguna possibilitat la transmetran a la resta de membres en la reunió que celebraran dilluns vinent. “En funció del que ens digui la lletrada emprendrem alguna acció legal o no, en qualsevol cas ens permetrà decidir si seguim amb les apel·lacions al projecte o bé si