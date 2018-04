Uns 200 padrins han celebrat un Sant Jordi avançat a la sala Àgora d'Andorra la Vella

Roses i llibres avançats La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, repartint roses i llibres als padrins Alexandra Muratet

Actualitzada 18/04/2018 a les 18:31

Redacció Andorra la Vella

Amb un bon berenar. Així s'han aplegat 200 persones a la sala Àgora del comú d'Andorra la Vella per celebrar un Sant Jordi avançat amb pastís i ball inclòs. A la festa s'hi ha unit la cònsol major, Conxita Marsol, i les conselleres Ester Vilarrubla -de Social- i Mònica Codina -Promoció Turística i Comercial- que han repartit petons, roses i llibres a tots els assistents, ja que "la gent gran s'ho mereix tot perquè és qui ha aixecat el país", tal com ha declarat Marsol.

Els títols escollits per a regalar han estat 'Paradís d'ombres', de Núria Gras i premi Fiter i Rossell 2017, 'Ulls d'aigua' de Josep Dallerès, i un volum de poemes sobre Andorra.

La festa ha acabat amb un recopilatori musical dirigit per Miquel Codina que ha fet sortir a ballar als padrins.