El cos creu que les barres horitzontals “complirien els requisits de seguretat”, però demana més temps per estudiar-lo a fons i visitar la fàbrica

La policia creu que el sistema de seguretat que el cònsol menor, Marc Calvet, els va plantejar a la reunió d’ahir per evitar atropellaments massius a l’avinguda Carlemany és correcte i es podria instal·lar, encara que li va demanar una mica més de temps per estudiar-lo a fons. “Els agents ens van dir que complia els requisits de seguretat que s’han d’implantar en una via tan transitada com aquesta, però que cal seguir treballant per garantir-ho”, va indicar. El que sí que li van comentar és que es podria complementar amb altres elements de seguretat, com ara uns fitons que