La setena edició del "Viari Show" es celebra del 9 al 16 d'abril i agrupa a més de 200 nens d'escoles dels tres sistemes educatius

Educació viària per a petits i grans Dues senyores creuen el carrer mentre una tercera respecte un pas de vianants Comú Andorra la Vella

Actualitzada 11/04/2018 a les 12:52

Redacció Andorra la Vella

El teatre i les ganes d'aprendre s'han trobat aquest dimecres a la Sala Àgora, del comú d'Andorra la Vella. Una cinquantena d'alumnes de quart curs de l'escola espanyola María Moliner i del col·legi Sagrada Família estan asseguts, observant atentament com un grup de gent gran disfressada posa en perill la seva vida circulant incorrectament per una via pública fictícia amb patinets i monopatins. Mentrestant, els nens riuen i criden "Vigileu! Xocareu! Ha passat un semàfor en vermell!" i, sense adonar-se'n, aprenen nous coneixements sobre seguretat vial a través del teatre gràcies a la setena edició del "Viari Show". La interrelació entre els infants i la gent gran, així com les ganes de conscienciar a la societat fa que aquesta iniciativa es porti a terme des del 2012. "Es calcula que cada any hi passen uns 250 alumnes d'escoles de tot el país i dels tres sistemes educatius" assegura Ester Vilarrubla, consellera de Social d'Andorra la Vella.

El "Viari Show", es realitza del 9 al 16 d'abril, està organitzat pel Servei de Cases Pairals i la Unitat d'Educació Viària del Servei de Circulació del comú d'Andorra la Vella, i compta amb la col·laboració del Ministeri d'Educació del Govern d'Andorra. Enguany, el grup de gent gran representarà un total de 6 funcions teatrals amb esquetxos breus recreeant situacions de risc per donar especial enfocament a la perillositat del mal ús de patinets a la via pública.