Els mandataris acorden la distribució proporcional de les partides econòmiques dels articles de la Llei que va tombar el Tribunal Constitucional

Els comuns han arribat a un acord unànime amb Govern per al repartiment igualitari de les partides econòmiques de la Llei de Transferències que el Tribunal Constitucional (TC) va tombar. En la reunió de cònsols que es va celebrar ahir a Canillo hi va comparèixer el cap de Govern, Toni Martí, per explicar l’abast de la proposta de modificació dels articles de la Llei de Transferències que quedaran de la següent manera: els 4,4 milions d’euros que van ser invalidats per la sentència del TC es dividiran a parts iguals entre les set corporacions durant els pròxims dos anys, és