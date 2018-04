Els comerciants d’aquest barri mostren la seva preocupació perquè els últims mesos han tancat al voltant de cinc establiments

Els comerciants de Riberaygua es mostren preocupats per la situació d’estancament que viu el bar­ri. Els últims mesos cinc botigues han abaixat les persianes i a finals d’abril ho faran dos comerços més. L’elevat preu del lloguer i la poca afluència de gent, en comparació amb la de les grans vies comercials del Principat, Meritxell i Vivand, són alguns dels motius que els venedors destaquen per justificar els tancaments. “[El comerços] canvien molt sovint”, va destacar la presidenta de l’Associació de Comerciants de Riberaygua, Rosa Pascuet. “Ara no és el moment ideal per al comerç, però cal ser positius sí