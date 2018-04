La nova associació de comerciants vol un pla per dinamitzar el sector

L’entitat demanarà al comú que elabori un full de ruta per revitalitzar el comerç de la parròquia i obrir-lo al turista i al resident

La recentment creada Associació d’Hotelers i Comerciants Valls d’Ordino (AHCO) demanarà al comú que elabori un pla director per dinamitzar el comerç. El president de l’entitat, Joan Núñez, va explicar que volen un pla de dinamització similar al que ja estan fent les par­­ròquies de la Massana o d’Encamp. “Demanarem que el facin perquè no en tenim i ens interessa molt trobar noves formes de potenciar els negocis de la parròquia”, va dir en declaracions al Diari, per després afegir que “confiem molt en la corporació perquè l’acabi desenvolupant, però el volem fer de manera conjunta”. L’associació demanarà participar en