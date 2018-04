Un esquiador britànic mor a Arinsal per causes naturals

L'home, de 55 anys, estava a la zona exterior d'un local de restauració de la pista d'esquí

Mor un britànic a Arinsal Zona exterior d'un dels bars del sector d'Arinsal

Actualitzada 04/04/2018 a les 18:11

Redacció Andorra la Vella

Un esquiador d'origen britànic ha mort aquesta tarda mentre estava a la zona exterior d'un dels locals de restauració del sector d'Arinsal, segons ha informat l'estació a través d'un comunicat.

Els Servei Mèdic de pistes s'ha desplaçat ràpidament fins al lloc dels fets però no ha pogut fer res per a salvar la vida de l'home, de 55 anys. Fins allà, també hi ha assistit el cos de policia i la direcció de l'estació. Tot i que l’autòpsia haurà de determinar què li ha provocat la mort, des de Vallnord apunten que ha estat per causes naturals