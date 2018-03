Els veïns del rec del Solà seran desallotjats dimarts vinent

Els ocupants dels tres xalets que estan a tocar del tram afectat per la caiguda del bloc rocós romandran fora de casa durant tres o quatre dies

Tram del rec del Solà afectat per la caiguda del bloc rocós a principis de mes Tram del rec del Solà afectat per la caiguda del bloc rocós a principis de mes Comú d'Andorra la Vella

Actualitzada 29/03/2018 a les 17:12

Redacció / Agències Andorra la Vella

A partir de dimarts de la setmana que ve, 3 d'abril, els veïns del rec del Solà afectats per la caiguda del bloc rocós seran desallotjats ja que començaran les obres de sanejament de la zona i es vol evitar possibles danys derivats d'algun desprendiment.

Aquesta setmana s'han fet els treballs preparatius per a poder dur a terme el sanejament, que durara tres o quatre dies. Durant aquest període de temps, els ocupants dels xalets no han demanat ser reallotjats ja que podran anar a casa de amics o familiars.

Una vegada finalitzades les obres, que tenen caràcter d'urgència per tal d'assegurar la zona el més aviat possible, la corporació comunal farà un estudi per poder instal·lar-hi proteccions definitives. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha destacat que el tram cada vegada "està més assegurat" i ha fet arribar una carta a Govern demanant que s'impliqui en els costos d'aquestes obres i de les que s'hauran de fer posteriorment.