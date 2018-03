El Consell d'Europa recomana un estatus especial per a la capital del Principat

L'organisme considera "exemplar" el nivell de democràcia local i l'autonomia dels comuns

Redacció Andorra la Vella

El comitè de seguiment del Congrés dels poders locals i regionals del Consell d'Europa ha avaluat l'informe sobre l'autonomia local a Andorra i ha emès un informe on entre d'altres recomanacions figura la del reconeixement de la capital del país, segons ha informat el comú de la Massana, ja que el cònsol David Baró és el cap de la delegació andorrana. L'organisme recomana "la instauració de disposicions per dotar Andorra la Vella d'un estatus especial, com a capital del Principat".

L'informe sobre Andorra s'ha votat aquesta tarda a Estrasburg i conclou que al país "hi ha un nivell exemplar de democràcia local i d'autonomia local dels comuns" i remarca "molt positivament el diàleg entre les autoritats centrals i locals". Alhora, recomana que els mecanismes de consulta estiguin subjectes a llei per garantir que els comuns són consultats en tots els casos que els afectin directament. David Baró ha destacat les bones relacions existents entre les dues administracions i ha exposat davant el ple que les lleis de transferències i competències van entrar en vigor el gener del 2018 però que la de transferències està en fase de revisió per "millorar el principi de proporcionalitat i objectivitat, després del veredicte del Tribunal Constitucional sobre tres articles del text"

