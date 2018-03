El comú tanca els comptes amb 3,3 milions de superàvit

La inversió durant l'exercici 2017 és de 4,6 milions d'euros

Redacció Canillo

El comú de Canillo ha anunciat en la sessió de consell que ha tancat els comptes de 2017 amb un superàvit de 3,3 milions d'euros. El conseller de finances, Marc Casal, ha explicat que "una de les parts d'aquest superàvit ha vingut per la retirada dels acords de transferències, que ens han fet incrementar 1,1 milions el superàvit inicial".

El comú ha executat, segons ha anunciat Casal, totes les inversions previstes per aquest exercici, amb una inversió de 4,6 milions d'euros. Així tot, el conseller de finances ha explicat que de totes les inversions que s'havien pressupostat inicialment "es pot considerar que s'han realitzat totes menys l'enllumenat públic". El comú ha demanat un suplement de crèdit de 150.000 euros per efectuar les obres d'enllumenament, amb una partida total de 300.000 euros.

El cònsol major, Josep Mandicó, ha destacat a la sessió que "de cara a l'any vinent tenim una partida pressupostada important per tenir acabat en 2 anys 250 places més al pàrquing de la carretera de Ransol, que farien que el tema quedés solucionat".