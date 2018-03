El comú redueix l'endeutament en 3,1 milions

Escaldes tanca l'any 2017 sense dèficit i amb 6,7 milions de tresoreria

Actualitzada 28/03/2018 a les 18:49

El comú Escaldes-Engordany ha reduït l'endeutament públic en 3,1 milions d'euros i tanca l'any 2017 sense dèficit, amb 6,7 milions de tresoreria, segons s'ha explicat a la sessió de consell. Per l'equip de govern, la compra de l'antic Hotel Casino, per un valor de 5 milions d'euros, ha suposat un "desestalvi" de 2,6 milions de la caixa de tresoreria. Els ingressos del comú han crescut, per la seva banda, un 8% per sobre del pressupostat, segons han explicat.

Respecte a les inversions projectades, han assegurat que un 96% d'elles s'han dut a terme, amb una inversió de 9 milions sobre els 11 pressupostats. Així i tot, els 2 milions de la inversió restant estan ja compromesos per l'any 2018.

Respecte a les obres projectades sobre l'avinguda Carlemany, el comú ha concedit un suplement de crèdit pel valor d'1 milió d'euros per a la construcció de les travesseres. Respecte als aspectes de la seguretat, el comú ha decidit obrir un nou concurs, per les ofertes "dispars" que han rebut de les constructores interessades.

La consol major, Trini Marin, ha explicat que el ministre Torres li ha respost a la carta sobre l'estudi de viabilitat de l'heliport tot dient que "està pendent de validació per part d'aviació civil francesa".

Pel que fa als escàndols amb els agents de circulació, la consol ha assegurat que "no tenien consciència de la gravetat de l'assumpte" i "deixen en mans de la justícia" la seva resolució. No obstant això, afirma que "mantenen la confiança" sobre els caps implicats.