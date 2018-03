El comú tanca l'exercici 2017 amb un superàvit d'1,6 milions d'euros

Els impostos directes, fruit de l’increment en la construcció, van créixer en gairebé 500.000 euros i també van augmentar força les transferències corrents

La corporació ha tancat els comptes del 2017 amb un superàvit d’1,6 milions d’euros. Una xifra celebrada per la majoria però menystinguda per l’oposició, malgrat que Ld’A+I hi van votar a favor i el PS es va abstenir en la votació que es va fer en la sessió del consell de comú d’ahir. Segons va informar el cònsol major, Jordi Torres, els ingressos s’han incrementat en gairebé dos milions d’euros, fins a arribar als 27,2 respecte al 2016, i ha estat gràcies a l’increment de 500.000 euros en impostos directes, especialment “per l’augment de projectes en el sector de la