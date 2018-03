La reunió de poble amb la ministra Calvó, Baró i Albert Moles no els deixa “contents” i entenen que els ho haurien d’haver explicat abans

Els veïns de l’Aldosa veuen amb “resignació” el projecte de l’estació transformadora i repartidora (ETR) que Govern i FEDA volen començar a construir després de l’estiu, tal com va quedar clar després de la reunió de poble que es va celebrar ahir, amb la presència de la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, els cònsols de la Massana, David Baró i Raül Ferré, i el president de FEDA, Albert Moles. “Tenim una sensació agredolça. Per un costat agraïm les seves explicacions però ens sentim com si ens anessin a tallar la cama i al final només ens tallessin el peu”,