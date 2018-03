La cònsol Conxita Marsol i el gestor del centre educatiu, Rafael Valverde, signen el contracte de concessió que serà de 15 anys

El British College invertirà 2,9 milions d'euros en l'alberg la Comella El gestor del centre educatiu i la cònsol major de la capital signen el contracte de concessió CALV

Actualitzada 20/03/2018 a les 18:28

Redacció Andorra la Vella

El British College of Andorra invertirà 2,9 d'euros en les obres d'adequació de les instal·lacions de l'alberg la Comella. La cònsol d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el gestor del centre d'ensenyament britànic, Rafael Valverde, han signat aquest migdia el contracte de concessió, que es farà efectiu l'1 de juny i que té una durada de 15 anys.

L'empresa haurà de pagar al comú 42.680 euros per l'explotació dels espais, a més d'un cànon mensual fix de 3.800 euros i un altre de variable en funció de la facturació anual bruta. Les classes al centre educatiu començaran al setembre i estan adreçades a escolars d'entre 3 i 18 anys. De forma inicial, el primer any hi haurà sols alumnes entre 3 i 11 anys i a partir del segon curs les etapes educatives s'aniran ampliant fins arribar a l'accés universitari.