La duana francesa alerta que cada cop hi ha més contrabandistes “violents” a la frontera francoandorrana que intenten sortejar els agents. El cap de servei duaner de la instal·lació, Patrick Granat, va assegurar divendres al ministre d’Acció i Comptes Públics gal, Gérald Darmanin, que els agents han d’utilitzar més sovint el sistema de punxes per evitar que determinats vehicles intentin esquivar els controls policials. En declaracions que han estat recollides pel diari francès La Dépêche, Granat va dir que aquest any ja han registrat deu temptatives de persones o grups que han comprat més tabac del permès. En tot l’any