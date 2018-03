Els residents denuncien molèsties diàries per culpa del soroll i la brutícia que deixen els vehicles al seu pas

Els veïns de les Bordes d’Envalira, a la parròquia de Canillo, denuncien les molèsties que han de patir “cada dia” per les excursions de motos de neu i buguis, organitzades, asseguren, per dues empreses de les quals en desconeixen el nom. Segons va explicar ahir al Diari un dels residents a la zona, Carles Canyelles, ja porten algunes temporades “aguantant aquesta problemàtica”, però “aquest any ha estat la gota que ha fet vessar el got”. I és que Ca-nyelles va afirmar que les concentracions, de fins a cinquanta motos de neu, generen un soroll “insuportable”, així com contaminació i brutícia,

#4 Bon veinatge

(10/03/18 12:58)



#3 Marc

(10/03/18 11:28)



#2 The Observer

(10/03/18 11:04)



#1 antoni

(10/03/18 10:57)