Cinca celebra la sentència de la Batllia sobre la plataforma de Soldeu

Els Viladomat valoren presentar un recurs contra la decisió del Tribunal de Batlles

El ministre de Finances i portaveu de l’executiu, Jordi Cinca, va valorar ahir molt positivament i va qualificar de “bona notícia” la decisió del Tribunal de Batlles de desestimar la demanda presentada per la família Viladomat contra la declaració d’interès nacional, per part de Govern, de la plataforma esquiable a l’estació de Soldeu. Cinca va assegurar que, tot i que encara no va tenir ocasió de “parlar amb Govern” sobre la sentència, “el sol fet que la Batllia refermi el postulat de Govern que va permetre que el comú de Canillo autoritzés l’obra” fa que l’executiu es mantingui “en el

#4 Gonzo

(06/03/18 14:54)



#3 Peret

(06/03/18 08:47)



#2 Lintu

(06/03/18 08:21)



#1 Carles

(06/03/18 08:11)