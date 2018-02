Liberals demana al comú d'Escaldes que es posicioni en contra de l'heliport

Els veïns escaldencs es veurien afectats a causa de l'excés de la contaminació acústica

Liberals d'Andorra a Escaldes vol que el comú es posicioni en contra de l'ubicació triada per al futur Heliport Nacional a la zona de Les Tresoles d'Encamp. Els estudis que analitzen el sobrevol de les trajectòries d'enlairament i aterratge dels helicòpters confirmen que els veïns escaldencs es veurien afectats a causa de l'excés de la contaminació acústica, ja que els nivells de decibels serien innaceptables per a la ciutadania. A més, en cas de fallida el motor, hi hauria un evident nivell de perillositat, ja que, segons l'homologació de l'heliport, no es podria continuar el vol. És per això que, des del comitè liberal a Escaldes, es demana un "immediat posicionament dels cònsols de la parròquia per garantir la seguretat, la qualitat de vida i el descans dels veïns".

