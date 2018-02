Actualitzada 19/02/2018 a les 07:01

Encamp ha obert ja les inscripcions per a la sortida interparroquial de la gent gran que es farà el 8 de març a Sitges i Santa Margarida i els Monjos. El preu per persona és de 34 euros i els padrins poden apuntar-s’hi fins al 2 de març al departament Social, segons informa el comú. En la sortida participaran padrins de diferents parròquies, com Encamp, Escaldes, Andorra la Vella i Sant Julià.