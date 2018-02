Gómez diu que es pot “controlar” Capesa sense el 51% de l'accionariat

La consellera de Finances afirma que treballen per canviar els estatuts de la societat

La consellera de Finances escaldenca, Núria Gómez, afirma que la via per tenir més “control” sobre Capesa serà des del consell d’administració i sense haver de recomprar les accions de la resta de socis, fins arribar al 51%, com tornava a demanar fa uns dies la consellera del PS Cèlia Vendrell. “En aquest sentit nosaltres discrepem amb ella, ja que no creiem que sigui necessari tenir aquest paquet accionarial. Una altra cosa és que lluitem per tenir més control, però no des de la participació de capital, sinó en la composició del consell d’administració”. Gómez hi afegeix que els dos

#2 Pau

(19/02/18 16:04)



#1 Frau de llei

(19/02/18 10:02)