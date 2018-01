Els cotxes ja poden circular per la prolongació de Sant Antoni

Dimecres es va obrir al trànsit però encara han de finalitzar les obres

La prolongació del carrer de Sant Antoni, a Escaldes-Engordany, es va obrir al trànsit el passat dimecres 24 de gener. El tram connecta amb la carretera de l’Obac i fonts del comú van indicar que “ja es pot circular” en sentit Sant Antoni-Obac. Des de la corporació van afegir que durant les festes de Nadal es van obrir els dos sentits de circulació per tal d’evitar congestions i es va tallar la circulació, al cap d’una setmana, per continuar amb les obres. Dimecres es va obrir un sentit del vial, que es mantindrà tal com està fins a la inauguració

#1 Boris

(26/01/18 13:07)