Mortés creu que només Saetde optarà al concurs per Arcalís

Tres empreses més van retirar el plec de bases però no s’han dirigit al comú

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va explicar que malgrat que quatre empreses van retirar el plec de bases per optar al concurs de Secnoa, creu que finalment només serà Saetde qui hi optarà. “Només tenim, realment, el seu interès manifest. De fet vam allargar el termini de presentació perquè hi havia una documentació molt llarga i exhaustiva a presentar i Saetde necessitava més temps”, va reconèixer el cònsol. Dilluns al migdia es tancarà el termini per presentar les ofertes i Mortés no descarta del tot la possibilitat que els altres tres interessats acabin presentant una oferta, encara que