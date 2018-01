El grup Rocafort es queixa del silenci comunal a la seva carta

El col·lectiu va demanar una reunió de poble però no han tingut resposta

El grup Rocafort va reclamar el 19 de desembre passat al comú de Sant Julià de Lòria, a través d’una carta, una reunió de poble que aclarís als ciutadans els dubtes sobre el projecte de ràfting. A hores d’ara, però, la plataforma ciutadana encara no n’ha obtingut resposta. Una de les portaveus, Anna Gabriel, explica que es troben “bastant sorpresos” que “ni ens hagin trucat ni ens hagin respost, hem tingut zero resposta i silenci absolut, no ens han dit res de res”. Per la laurediana aquest és un exemple “del nivell de democràcia que hi ha en aquest poble”.