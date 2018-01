Una càmera de seguretat va gravar com queia al terra just abans que la patrulla marxés

El comú d’Encamp ha obert una investigació per saber si dimarts uns agents de circulació van desatendre un jove begut al Pas de la Casa. La policia, que poc després va detenir l’home i el seu germà per una baralla i resistència a l’autoritat, té la causa oberta. Els fets van tenir lloc quan faltaven deu minuts per a dos quarts de dues de la matinada i van quedar enregistrats per la càmera de seguretat d’un establiment de restauració del carrer Maià.

A les imatges es veu com un home en evident estat d’embriaguesa cau sobre la neu. Dos agents de

