El Comú investiga una baralla nocturna al Pas de la Casa

Els fets es van produir la matinada de l'1 al 2 de gener; hi estan implicats dos joves i agents de circulació.

Baralla al Pas de la Casa El comú d'Encamp investiga si els agents de circulació van desatendre un home ebri la matinada del dia 2 al Pas dda

Actualitzada 03/01/2018 a les 18:18

Redacció Andorra la Vella

El Comú d'Encamp ha obert una investigació per esclarir els fets que es van produir la matinada de l'1 al 2 de gener al carrer Bearn del Pas de la Casa. Tal com mostren les imatges enregistrades per una càmera de seguretat, un home en estat d'embriaguesa cau a la neu. Dos agents de circulació es trobaven al costat del jove, però abandonen el lloc dels fets sense socórrer-lo. Al cap d'uns minuts, el jove és atès per diverses persones. Tant la Policia com el Comú d'Encamp estan investigant l'actuació dels agents de circulació.

El vídeo s'ha tornat viral a les xarxes socials en qüestió d'hores. Tot i així, el Comú d'Encamp, a través d'un comunicat, ha explicat "que les imatges no reflecteixen la successió dels fets en la seva totalitat i aporten una visió parcial del succés i del paper que hi van jugar els agents comunals."

Després dels fets que es mostren en el vídeo, el jove ebri es baralla amb el seu germà, que és una de les persones que l'està atenent. Finalment, quan arriba la Policia, els agents intenten separar-los i els fan diverses advertències. Ells s'acaben enfrontant a la policia, motiu pel qual aquest cos ha obert una investigació per delicte de desobediència. Els germans van passar aquella nit a les dependències policials i aquest dimecres han passat a disposició judicial.

#1 un andorra

(03/01/18 20:29)