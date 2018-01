La direcció del centre decideix buscar un altre país on fer la inversióSCritica que després de dos anys encara no s’hagin homologat els programes

El Centre Superior d’Hostaleria del Mediterrani ha fet marxa enrere i ha renunciat a obrir una escola a Sant Julià de Lòria. L’empresa amb seu a València ha decidit aturar el projecte per la manca de facilitats que consideren que s’han trobat per part del Govern. El director de desenvolupament de la companyia, Ángel Campillo, va anunciar que el consell de direcció ha decidit aturar el projecte i “buscar un altre país per realitzar les inversions previstes”. Campillo va explicar que els responsables del centre han pres aquesta decisió per la manca de resultats arran de les converses amb Govern

