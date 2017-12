Actualitzada 28/12/2017 a les 07:07

El comú d’Andorra la Vella ha fet públic el concurs nacional per adjudicar la redacció del projecte de restauració i retorn de les mesures al Cap del Carrer, al costat de Casa de la Vall. El concurs ha recaigut en l’arquitecte Enric Dilmé per un import total de 34.000 euros, segons va publicar ahir el BOPA. Dilmé disposarà de quatre mesos per redactar el projecte.