Conxita Marsol diu que estan pendents de reunir-se amb el Govern per parlar de com queden algunes parades, entre les quals la que ara s’ha tret

La supressió de la parada d’autobús de línies nacionals que hi havia a prop de La Poste d’Andorra la Vella, al carrer Bonaventura Armengol amb el carrer de la Sardana, ha provocat queixes entre els usuaris. El president de Cooperativa Interurbana Andorrana, Gabriel Dallerès, sosté que “el comú no ens ha dit res, l’ha tret i s’ha acabat”. Dallerès admet que la companyia ha copsat malestar entre alguns clients, que fins fa unes setmanes hi agafaven el bus i ara han de caminar fins a la parada del carrer Pau Casals, just a tocar del pont de París.

“L’administració advoca per