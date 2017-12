El Saló de la infància acostarà el món multimèdia als infants

El Saló de la infància i la joventut d’Andorra celebrarà la 26a edició entre el 27 de desembre i l’1 de gener al complex esportiu i sociocultural d’Encamp, i del 3 al 5 al centre esportiu del Pas de la Casa, amb l’objectiu principal d’atreure el públic familiar i infantil. L’organització s’ha fixat especialment en els nens d’entre dos i sis anys, per això s’ha potenciat la ludoteca. També es faran activitats aquàtiques i hi haurà un espai multimèdia pensat exclusivament per a aquesta franja d’edat.

El cònsol major, Jordi Torres, va comentar que el canvi de format que es va